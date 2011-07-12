Дизайн праздничных конвертов

Требуется сверстать рекламное объявления формата A4. Много текста, 1 картинка. Разрешение 300 DPI, цветовая палитра SMYK, формат сdr или tiff. Подробные требования прилагаются в аттаче.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать серию дизайнов праздничных конвертов.
Основные требования:
- Соответствие теме указанного праздника
- Оригинальность дизайнерского решения
- Приятная цветовая гамма, красивая графика
- Примерно четверть конверта должна иметь простой фон, чтобы туда можно было вставить адреса и индекс
- Каждый конверт делается в двух вариантах: размером 110 x 220 мм и 114 x 162 мм (горизонтально), 300 dpi
Требования к исполнителю:
- Не менее 6 месяцев на сайте
- Наличие положительных отзывов
- Желательно портфолио по дизайну продукции (полиграфии)
Просьба указывать ссылку на похожие работы (если есть), а также вашу цену и сроки за 5 конвертов.
Примеры конвертов - во вложении.
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