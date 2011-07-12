Дизайн праздничных конвертов

Верстка полиграфииЗавершен17 заявок328 просмотров
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Требуется разработать серию дизайнов праздничных конвертов.

Основные требования:

- Соответствие теме указанного праздника

- Оригинальность дизайнерского решения

- Приятная цветовая гамма, красивая графика

- Примерно четверть конверта должна иметь простой фон, чтобы туда можно было вставить адреса и индекс

- Каждый конверт делается в двух вариантах: размером 110 x 220 мм и 114 x 162 мм (горизонтально), 300 dpi

Требования к исполнителю:

- Не менее 6 месяцев на сайте

- Наличие положительных отзывов

- Желательно портфолио по дизайну продукции (полиграфии)

Просьба указывать ссылку на похожие работы (если есть), а также вашу цену и сроки за 5 конвертов.

Примеры конвертов - во вложении.

12 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HelenaTasty
Елена 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$75
3 дня
Елена отлично справилась с заданием: подготовила оригинальные и яркие дизайны конвертов. Очень доволен сотрудничеством.
Очень хороший заказчик! Четко знает чего хочет. Без лишних слов.Оплата вовремя. Рекомендую.
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