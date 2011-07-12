Дизайн праздничных конвертов

Требуется разработать серию дизайнов праздничных конвертов.

Основные требования:

- Соответствие теме указанного праздника

- Оригинальность дизайнерского решения

- Приятная цветовая гамма, красивая графика

- Примерно четверть конверта должна иметь простой фон, чтобы туда можно было вставить адреса и индекс

- Каждый конверт делается в двух вариантах: размером 110 x 220 мм и 114 x 162 мм (горизонтально), 300 dpi

Требования к исполнителю:

- Не менее 6 месяцев на сайте

- Наличие положительных отзывов

- Желательно портфолио по дизайну продукции (полиграфии)

Просьба указывать ссылку на похожие работы (если есть), а также вашу цену и сроки за 5 конвертов.

Примеры конвертов - во вложении.