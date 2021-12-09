Требуется профессионал для наполнения лендинга и разработки различных форм под ключ. Ожидается качественное выполнение и внимание к деталям. Рассмотрим все предложения.
Наполнение сайтов3 заявки
Закрыт
3 года назад
Требуется профессионал для наполнения лендинга и разработки различных форм под ключ. Ожидается качественное выполнение и внимание к деталям. Рассмотрим все предложения.
Ищется специалист для создания нескольких лендингов и дальнейшей поддержки их развития. Оплата за тестовое задание предусмотрена. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативный подход к разработке.