trifonser

Сергей trifonser

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать наполнение лендинга

    Требуется профессионал для наполнения лендинга и разработки различных форм под ключ. Ожидается качественное выполнение и внимание к деталям. Рассмотрим все предложения.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лендинг

    Ищется специалист для создания нескольких лендингов и дальнейшей поддержки их развития. Оплата за тестовое задание предусмотрена. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативный подход к разработке.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    3 года назад