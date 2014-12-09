triipblvst

Узнала об Алексее по рекомендации коллеги. Видела его работы, которые заставили приятно удивиться. Могу с точностью подтвердить, что цена абсолютно никчемна по сравнению с результатом, он просто приводит в восторг! Уникальность, качество, да в принципе все ожидания - выше всех похвал! Сама работа выполнена очень добросовестно, не "на отвали", что очень важно. Алексей мастерски владеет словом. Представить себе не могла, что ее можно выполнить НАСТОЛЬКО хорошо. Рекомендую с полной уверенностью! Спасибо огромное, просто палочка-выручалочка, когда жутко не хватает времени, а сроки поджимают.