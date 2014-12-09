triipblvst

Александра triipblvst

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Работа по маркетингу
Отличный заказчик, по оплате все вопросы решены быстро, задача поставлена предельно корректно и срок предоставлен достаточный для выполнения. Мои искренние рекомендации и пожелания успехов.
Узнала об Алексее по рекомендации коллеги. Видела его работы, которые заставили приятно удивиться. Могу с точностью подтвердить, что цена абсолютно никчемна по сравнению с результатом, он просто приводит в восторг! Уникальность, качество, да в принципе все ожидания - выше всех похвал! Сама работа выполнена очень добросовестно, не "на отвали", что очень важно. Алексей мастерски владеет словом. Представить себе не могла, что ее можно выполнить НАСТОЛЬКО хорошо. Рекомендую с полной уверенностью! Спасибо огромное, просто палочка-выручалочка, когда жутко не хватает времени, а сроки поджимают.
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