Игорь вежлив и всегда на связи. Но это не снимает ответственности за соблюдение сроков оплаты. Работа была сдана в срок, а вот оплату ждала три недели. Да, во всем виновато руководство компании, которое перевело деньги только после 10-го напоминания. Но все же, о том, что задержки в выплатах - это не редкость, нужно было предупредить заранее. В дальнейшем буду работать с Игорем только по предоплате.