tritonrec

Игорь tritonrec

 
34 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты для зоомагазина

    Нужен копирайтер для работы над текстами для зоо магазина Нужно написать 3 текста по 2000 символов для категорий. Так же необходимо выполнить рерайт нескольких страниц с заточкой под ключи. За рерайт плачу 1 уе за тысячу символов, а ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер

    Нужен копирайтер для работы над музыкальным сайтом. О себе указывайте: сколько денег хотите за 1к символов без пробелов, Ваш опыт работы и, желательно, примеры работ и контакты для связи. Копирайтеры без опыта приветствуются. На все вопросы готов ответить ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер

    Нужен копирайтер для написания СЕО текстов. Тематика написания разная (в основном товары для активного отдыха и туризма) Обязательно: Написание текста без ошибок. Предложения сочетаются между собой по смыслу и их легко читать. Умение грамотно вставлять в текст ключевые слова и ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$20
7 баллов
9 лет назад
Тексты для зоомагазина
Игорь вежлив и всегда на связи. Но это не снимает ответственности за соблюдение сроков оплаты. Работа была сдана в срок, а вот оплату ждала три недели. Да, во всем виновато руководство компании, которое перевело деньги только после 10-го напоминания. Но все же, о том, что задержки в выплатах - это не редкость, нужно было предупредить заранее. В дальнейшем буду работать с Игорем только по предоплате.
Очень доволен работой Лидии. За выходные был написан довольно большой объем работы, который другие пишут около недели! По этому сроком доволен на все 100 и даже больше. Во время работы было допущено несколько ошибок, но как выяснилось они вышли по причине неточного описания требований к работе. Буквально сразу же после обнаружения ошибки, мы поняли друг друга и неточности были устранены в считанные минуты. Мы продолжаем сотрудничество. Если нужен пунктуальный и ответственный копирайтер - советую обратиться именно сюда.
Ответный отзыв