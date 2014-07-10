Нужен копирайтер для работы над текстами для зоо магазина Нужно написать 3 текста по 2000 символов для категорий. Так же необходимо выполнить рерайт нескольких страниц с заточкой под ключи. За рерайт плачу 1 уе за тысячу символов, а ...
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен копирайтер для работы над музыкальным сайтом. О себе указывайте: сколько денег хотите за 1к символов без пробелов, Ваш опыт работы и, желательно, примеры работ и контакты для связи. Копирайтеры без опыта приветствуются. На все вопросы готов ответить ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен копирайтер для написания СЕО текстов. Тематика написания разная (в основном товары для активного отдыха и туризма) Обязательно: Написание текста без ошибок. Предложения сочетаются между собой по смыслу и их легко читать. Умение грамотно вставлять в текст ключевые слова и ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
7 баллов
9 лет назад
Игорь вежлив и всегда на связи. Но это не снимает ответственности за соблюдение сроков оплаты. Работа была сдана в срок, а вот оплату ждала три недели. Да, во всем виновато руководство компании, которое перевело деньги только после 10-го напоминания. Но все же, о том, что задержки в выплатах - это не редкость, нужно было предупредить заранее. В дальнейшем буду работать с Игорем только по предоплате.
Ответный отзыв
Очень доволен работой Лидии. За выходные был написан довольно большой объем работы, который другие пишут около недели! По этому сроком доволен на все 100 и даже больше. Во время работы было допущено несколько ошибок, но как выяснилось они вышли по причине неточного описания требований к работе. Буквально сразу же после обнаружения ошибки, мы поняли друг друга и неточности были устранены в считанные минуты. Мы продолжаем сотрудничество. Если нужен пунктуальный и ответственный копирайтер - советую обратиться именно сюда.