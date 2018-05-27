trofimenko180297

Upper Junior PHP Developer

Привет, меня зовут Виталий Трофименко.

С 2017 года работаю на позиции junior php developer. За это время получил много навыков и закрепил на практике теоретические знания. Открыт для изучения и внедрения любых новых технологий. Также имею сертификат о завершении курсов разработки на PHP (PHP Development) от PHP Academy.

Ниже перечислены навыки.

Backend: PHP 5+, Yii2 Framework, Composer, шаблоны проектирования, оптимизация производительности.

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, Twitter Bootstrap.

Базы данных: MySQL, PostgreSQL, Redis, Memcached, MongoDB.

VCS: Git, SVN.

Серверы: Apache, Nginx.

ОС: Linux, Windows.

Languages: Russian - native, English - intermediate.