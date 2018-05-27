trofimenko180297

Upper Junior PHP Developer
Привет, меня зовут Виталий Трофименко.
С 2017 года работаю на позиции junior php developer. За это время получил много навыков и закрепил на практике теоретические знания. Открыт для изучения и внедрения любых новых технологий. Также имею сертификат о завершении курсов разработки на PHP (PHP Development) от PHP Academy.
Ниже перечислены навыки.
Backend: PHP 5+, Yii2 Framework, Composer, шаблоны проектирования, оптимизация производительности.
Frontend: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, Twitter Bootstrap.
Базы данных: MySQL, PostgreSQL, Redis, Memcached, MongoDB.
VCS: Git, SVN.
Серверы: Apache, Nginx.
ОС: Linux, Windows.
Languages: Russian - native, English - intermediate.
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
7 лет назад
PHP
Отличная работа! Большое спасибо за быструю помощь!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все супер, рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
MySQLPHP
все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все супер, рекомендую!