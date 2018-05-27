trofimenko180297

Виталий Трофименко trofimenko180297

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Upper Junior PHP Developer

Привет, меня зовут Виталий Трофименко.

С 2017 года работаю на позиции junior php developer. За это время получил много навыков и закрепил  на практике теоретические знания. Открыт для изучения и внедрения любых новых технологий. Также имею сертификат о завершении курсов разработки на PHP (PHP Development) от PHP Academy.

Ниже перечислены навыки.

Backend: PHP 5+, Yii2 Framework, Composer, шаблоны проектирования, оптимизация производительности.

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, Twitter Bootstrap.

Базы данных: MySQL, PostgreSQL, Redis, Memcached, MongoDB.

VCS: Git, SVN.

Серверы: Apache, Nginx.

ОС: Linux, Windows.

Languages: Russian - native, English - intermediate.

Отзывы заказчиков

euie
60 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Подсказать строчку в код PHP
PHP
Отличная работа! Большое спасибо за быструю помощь!
Отличный заказчик. Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Слайдер с управлением в админке
MySQLPHP
все отлично, спасибо!
Отличный заказчик. Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв