Требуется Bitrix разработчик для завершения работ над новостным порталом http://pitbit.ru Проект представляет из себя новостной многофункциональный портал. Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.4. Готовность ориентировочно 95%. Требуется довести до логического завершения некоторый функционал и ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для проекта http://2ip.ru требуются работы по модификации некоторых элементов различных страниц. ТЗ по одной из страниц находится в приложении к проекту. Нам нужен толковый дизайнер, понимающий что такое юзабилити и знающий как нужно сделать правильно.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется опытный Bitrix разработчик для завершения работ над новостным проектом http://pitbit.ru Проект представляет из себя новостной многофункциональный портал. Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.4. Готовность ориентировочно 90-95%. Требуется довести до логического завершения некоторый функционал ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Для проекта http://2ip.ru требуется небольшая модификация отображения результата замера скорости. Скрин типичного результата находится в приложении или же вы можете посмотреть как все выглядит в живую по адресу http://2ip.ru/speed/ Разумеется необходимо произвести замер чтобы увидеть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть готовых 2 проекта, которые с нетерпением ждут толкового тестировщика. Один проект - партнерская программа. Второй - сервис по подбору домменых имен, названий компаний и т.п. От вас обязательно требуется опыт работы, профессионализм и корректность ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим цикл статей на автомобиьную тематику. Статьи объемом по 1000-1500 символов. Стоимость 1000 символов 2$. Желательно иметь портфолио.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт15 лет назад