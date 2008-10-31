tromb12

Михаил tromb12

 
52 годаГермания/Дортмунд
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Завершение работ над новостным порталом, Bitrix

    Требуется Bitrix разработчик для завершения работ над новостным порталом http://pitbit.ru Проект представляет из себя новостной многофункциональный портал. Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.4. Готовность ориентировочно 95%. Требуется довести до логического завершения некоторый функционал и ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн элементов web-страниц

    Для проекта http://2ip.ru требуются работы по модификации некоторых элементов различных страниц. ТЗ по одной из страниц находится в приложении к проекту. Нам нужен толковый дизайнер, понимающий что такое юзабилити и знающий как нужно сделать правильно.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик Bitrix

    Требуется опытный Bitrix разработчик для завершения работ над новостным проектом http://pitbit.ru Проект представляет из себя новостной многофункциональный портал. Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.4. Готовность ориентировочно 90-95%. Требуется довести до логического завершения некоторый функционал ...

    Битрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн элемента web-страницы

    $50

    Для проекта http://2ip.ru требуется небольшая модификация отображения результата замера скорости. Скрин типичного результата находится в приложении или же вы можете посмотреть как все выглядит в живую по адресу http://2ip.ru/speed/ Разумеется необходимо произвести замер чтобы увидеть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется тестирование двух проектов

    Есть готовых 2 проекта, которые с нетерпением ждут толкового тестировщика. Один проект - партнерская программа. Второй - сервис по подбору домменых имен, названий компаний и т.п. От вас обязательно требуется опыт работы, профессионализм и корректность ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтинг

    Необходим цикл статей на автомобиьную тематику. Статьи объемом по 1000-1500 символов. Стоимость 1000 символов 2$. Желательно иметь портфолио.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад