tsaryoff

Царев Алексей tsaryoff

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать ре дизайн сайта. От формы регистрации до страницы с контактами. После создания дизайна он будет натягиваться на уже готовый программный код. Интересует сверстанная web версия дизайна. http://mlm.airweb.ua Доступ в тестовый ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Маркетинговая платформа

    $1500

    Нужно создать полноценный млм проект, скрипт,дизайн-(необходимые страницы сайта, личный кабинет пользователя) ,партнерскую программу, систему начисления,мультиязычность (рус/англ), подключение платежной системы "alertpay", возможность внутреннего управления сайтом и пользователями, возможно несколько не сложных скриптов, таких как счетчик ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин ручных изделий

    Это должен быть интернет магазин ручных изделий.Магазин на двух языках - русский и английский. Индивидуальный дизайн.К магазину должны быть подключены такие системы оплаты как WebMoney и PayPal. Особенности проекта будут обсуждаться индивидуально. Жду ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад