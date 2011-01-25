Нужно сделать ре дизайн сайта. От формы регистрации до страницы с контактами. После создания дизайна он будет натягиваться на уже готовый программный код. Интересует сверстанная web версия дизайна. http://mlm.airweb.ua Доступ в тестовый ...
- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Нужно создать полноценный млм проект, скрипт,дизайн-(необходимые страницы сайта, личный кабинет пользователя) ,партнерскую программу, систему начисления,мультиязычность (рус/англ), подключение платежной системы "alertpay", возможность внутреннего управления сайтом и пользователями, возможно несколько не сложных скриптов, таких как счетчик ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны программисты для создания мощного web приложения.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Это должен быть интернет магазин ручных изделий.Магазин на двух языках - русский и английский. Индивидуальный дизайн.К магазину должны быть подключены такие системы оплаты как WebMoney и PayPal. Особенности проекта будут обсуждаться индивидуально. Жду ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать флеш презентацию интернет проекта. Длительность презентации 3-5 минут.Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт подобно млм пирамиде с автоматической выплатой процентов каждому пользователю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад