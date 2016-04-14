tsay_alexey

Диссертация на тему "Методика оценки риска кредитоспособности для производственной компании" АП => 80 Размер шрифта - 14 Объем - 100 стр Срок до 10.05.16
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Закрыт
8 лет назад
Диссертация на тему "Методика оценки риска кредитоспособности для производственной компании" АП => 80 Размер шрифта - 14 Объем - 100 стр Срок до 10.05.16
требования: ариал, 12 шрифт, одинарный интервал. Оригинальность не менее 90%. Статья на 5-10 страниц. Тема "оценка риска кредитоспособности производственной компании" Срок исполнения: до 7 февраля 2016г.