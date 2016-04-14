tsay_alexey

Цай Алексей tsay_alexey

 
31 годРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
avt0r
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
5 баллов
8 лет назад
Магистерская диссертационная работа
Работа отдана полностью, но заказчик расплатился частично.
avt0r
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Научная статья на тему магистерской диссертации
Успешное сотрудничество, мои рекомендации.
Рекомендую к сотрудничеству данного автора. Все выполнено в срок и соответствует требованиям
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