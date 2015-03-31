Технический писатель, редактор, копирайтер
Более трех лет я занимаюсь разработкой документации для различных компаний.
Занималась разработкой топливно-энергетического баланса для Калужской области, подготавливала программу энергосбережения и энергоэффективности.
Работала с Министерством обороны и МЧС.
Занималась разработкой документации для ОАО "РЖД".
Разрабатывала интерфейсы и коммерческое предложение для юристов из Новой Зеландии.
В свободное время пищу рассказы и стихи.
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Редактирование и Корректура
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