Технический писатель, редактор, копирайтер

Более трех лет я занимаюсь разработкой документации для различных компаний.

Занималась разработкой топливно-энергетического баланса для Калужской области, подготавливала программу энергосбережения и энергоэффективности.

Работала с Министерством обороны и МЧС.

Занималась разработкой документации для ОАО "РЖД".

Разрабатывала интерфейсы и коммерческое предложение для юристов из Новой Зеландии.

В свободное время пищу рассказы и стихи.