tsukanova

Вера tsukanova

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Технический писатель, редактор, копирайтер

Более трех лет я занимаюсь разработкой документации для различных компаний.

Занималась разработкой топливно-энергетического баланса для Калужской области, подготавливала программу энергосбережения и энергоэффективности.

Работала с Министерством обороны и МЧС.

Занималась разработкой документации для ОАО "РЖД".

Разрабатывала интерфейсы и коммерческое предложение для юристов из Новой Зеландии.

В свободное время пищу рассказы и стихи.

Редактирование и Корректура
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Тестирование сайтов
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