turbina007

Александр turbina007

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент - менеджер ИМ

    Постоянная работа Желателен опыт работы с CMS Prestashop Базовые знания внутреннего SEO Регулярное создание новых страниц товаров с уникальным описанием, минимум 10 страниц в день, чем больше, ...

    PrestaShop
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт поиска автомобилей

    $100

    Нужен скрипт для поиска автомобиля с заданными параметрами на нескольких сторонних автомобильных сайтах с перенаправлением и выдачей результатов поиска в строчном формате на одной (или нескольких)страницах. Каждая строка выдачи результатов должна содержать ссылку на источник ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад