turbina007

Постоянная работа Желателен опыт работы с CMS Prestashop Базовые знания внутреннего SEO Регулярное создание новых страниц товаров с уникальным описанием, минимум 10 страниц в день, чем больше, ...
Копирайтинг2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Постоянная работа Желателен опыт работы с CMS Prestashop Базовые знания внутреннего SEO Регулярное создание новых страниц товаров с уникальным описанием, минимум 10 страниц в день, чем больше, ...
Нужен скрипт для поиска автомобиля с заданными параметрами на нескольких сторонних автомобильных сайтах с перенаправлением и выдачей результатов поиска в строчном формате на одной (или нескольких)страницах. Каждая строка выдачи результатов должна содержать ссылку на источник ...