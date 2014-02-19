turbina007

Нужен скрипт для поиска автомобиля с заданными параметрами на нескольких сторонних автомобильных сайтах с перенаправлением и выдачей результатов поиска в строчном формате на одной (или нескольких)страницах. Каждая строка выдачи результатов должна содержать ссылку на источник ...