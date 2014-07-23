Тексты, написанные профессионалом.
Основная специализация - тексты для туристических сайтов.
Интересные, уникальные и релевантные тексты, написанные профессионалом.
Занимаюсь копирайтингом с 2009 года.
Широкая осведомленность, всесторонние глубокие знания и богатый словарный запас позволяют работать с текстами легко и непринужденно. Вы получите качественные и уникальные тексты, написанные специально для Вашего сайта.
Портфолио
- Квартирный переезд – быстро и без хлопот103 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
2 балла
9 лет назад
Где то потерялась. Не выходила на связь
$150
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Все быстро и качественно. Рекомендую! И сам еще не раз буду обращаться :)
Ответный отзыв
С Антоном приятно работать. Доброжелательный, коммуникабельный, умеет четко формулировать задачи. Рекомендую как отличного заказчика.
$5
10 баллов
9 лет назад
Тексты были написаны оперативно и на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
С Михаилом приятно работать - вежливый, четко ставит задачи и постоянно на связи. И деньги были перечислены сразу же, без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Первое сотрудничество понравилось. Буду предлагать работу и в дальнейшем
Ответный отзыв
С Марианной исключительно приятно иметь дело. Постоянно в сети, задание присылает с предельно ясными формулировками и обходительна в общении. Рекомендую!