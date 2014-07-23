turcontent

Алекс turcontent

 
36 летКазахстан/Алматы
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Тексты, написанные профессионалом.

Основная специализация - тексты для туристических сайтов.

Интересные, уникальные и релевантные тексты, написанные профессионалом.

Занимаюсь копирайтингом с 2009 года.

Широкая осведомленность, всесторонние глубокие знания и богатый словарный запас позволяют работать с текстами легко и непринужденно. Вы получите качественные и уникальные тексты, написанные специально для Вашего сайта.

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Отзывы заказчиков
goodgh1988
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
2 балла
9 лет назад
Написание SEO текста для турагентства!
Где то потерялась. Не выходила на связь
ecliptica15
Анна 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$150
9 баллов
9 лет назад
Рерайтер новостей на парфюмерный магазин
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Zhyravlev_AS
Антон 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Рерайт небольшой статьи
Отличный исполнитель. Все быстро и качественно. Рекомендую! И сам еще не раз буду обращаться :)
С Антоном приятно работать. Доброжелательный, коммуникабельный, умеет четко формулировать задачи. Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Рерайт 3-х статей
Тексты были написаны оперативно и на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
С Михаилом приятно работать - вежливый, четко ставит задачи и постоянно на связи. И деньги были перечислены сразу же, без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Тексты
Все отлично. Первое сотрудничество понравилось. Буду предлагать работу и в дальнейшем
С Марианной исключительно приятно иметь дело. Постоянно в сети, задание присылает с предельно ясными формулировками и обходительна в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв