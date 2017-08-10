turich

Артур turich

 
42 годаРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Написать php скрипт для работы с API биржи bittrex
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Ошибка в синтаксисе двух страниц
Артур был на связи, оперативно разобрался с проблемой. Рекомендую для сотрудничества!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.
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linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Как установить эмулятор адройда на виртуальной машине
Артур быстро решил мой вопрос, за что ему большое спасибо
Все отлично. Хороший и терпеливый заказчик.
Ответный отзыв