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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
6 лет назад
Артур был на связи, оперативно разобрался с проблемой. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.
$3
10 баллов
6 лет назад
Артур быстро решил мой вопрос, за что ему большое спасибо
Ответный отзыв
Все отлично. Хороший и терпеливый заказчик.