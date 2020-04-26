Нейросети, Машинное обучение, Keras, Tensorflow, Pandas, Pytorch

Я работаю в области Data Science и работаю с Python более 5 лет. Я делаю нейронные сети для личных задач. Я пишу разные алгоритмы. Я работаю с Tensorflow, Keras, Pandas и т. Д. У меня есть опыт разработки различных нейронных сетей. Я делаю заказы очень быстро, я обычно принимаю оплату после работы.