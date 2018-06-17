Online репетитор по английскому языку для детей и взрослых

Р Е З Ю М Е

Имею высшее образование, занимаюсь переводами.

Каждый день использую английский язык, повышаю квалификацию на тренингах.

Большой опыт работы в качестве репетитора для детей и взрослых.

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Ниже перечислены курсы, которые я виду.

Английский для взрослых:

* Ускоренные курсы грамматики + разговорный

* Углублённые курсы грамматики + разговорный

Английский для детей:

* Углублённые занятия со школьниками + помощь в выполнении домашних заданий по английскому языку

* Дошкольная подготовка на английском языке: алфавит, чтение, письмо + математика, рисование, шахматы

Длительность занятий: договорная

Частота занятий: 2 или 3 раза в неделю

Стоимость занятий за 1,5 часа: договорная