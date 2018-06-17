Р Е З Ю М Е
Имею высшее образование, занимаюсь переводами.
Каждый день использую английский язык, повышаю квалификацию на тренингах.
Большой опыт работы в качестве репетитора для детей и взрослых.
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Ниже перечислены курсы, которые я виду.
Английский для взрослых:
* Ускоренные курсы грамматики + разговорный
* Углублённые курсы грамматики + разговорный
Английский для детей:
* Углублённые занятия со школьниками + помощь в выполнении домашних заданий по английскому языку
* Дошкольная подготовка на английском языке: алфавит, чтение, письмо + математика, рисование, шахматы
Длительность занятий: договорная
Частота занятий: 2 или 3 раза в неделю
Стоимость занятий за 1,5 часа: договорная