tutorastrid

Астгик Сарумян tutorastrid

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Online репетитор по английскому языку для детей и взрослых

Р Е З Ю М Е

Имею высшее образование, занимаюсь переводами.

Каждый день использую  английский язык, повышаю квалификацию на тренингах.

Большой опыт работы в качестве репетитора для детей и взрослых.

Зарегистрируйтесь, чтобы получить мои контакты и узнать подробности занятий.

Ниже перечислены курсы, которые я виду.

Английский для взрослых:

* Ускоренные курсы грамматики  + разговорный

* Углублённые курсы  грамматики + разговорный

Английский для детей:

* Углублённые занятия  со школьниками +  помощь в выполнении домашних заданий по английскому языку

* Дошкольная подготовка на английском языке: алфавит, чтение,  письмо + математика,  рисование, шахматы

Длительность занятий:  договорная

Частота занятий: 2 или 3 раза в неделю

Стоимость занятий за 1,5 часа:  договорная

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$3.5/час
от $30от 8 дней
#53
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#229
Переводы
нет отзывов
$3.5/час
от $10от 1 дня
#2630