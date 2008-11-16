tyutyunikova

$800
Сайт на автомобильную тему, чтобы менялись фотографии авто в отдельном окне, информер, и окошки с разделами автомобилей.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Сайт на автомобильную тему, чтобы менялись фотографии авто в отдельном окне, информер, и окошки с разделами автомобилей.
Вообщем автомобили должны располагаться полукругом на фоне картинки зем шар ( изображение №1). Только справа грузовики, следующ.: экскаватор, мотоцикл, минивэн, легковая и спортивная или как подойдет на ваше усмотрение. И еще: 1)Надо убрать белые полосы. 2)Задний ...
Нужно наложить изображения автомобилей полукругом на фон и сделать отражение!