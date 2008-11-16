tyutyunikova

Тютюникова Кристина tyutyunikova

 
37 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Аукцион авто

    $800

    Сайт на автомобильную тему, чтобы менялись фотографии авто в отдельном окне, информер, и окошки с разделами автомобилей.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автомобили

    $10

    Вообщем автомобили должны располагаться полукругом на фоне картинки зем шар ( изображение №1). Только справа грузовики, следующ.: экскаватор, мотоцикл, минивэн, легковая и спортивная или как подойдет на ваше усмотрение. И еще: 1)Надо убрать белые полосы. 2)Задний ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
magic_art
Art 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Автомобили
Хороший заказчик и просто приятный человек) Активно сотрудничает в процессе работы, оговаривая детали. Добивается задуманного результата, не щадя своих сил и сил исполнителя, но зато результатом довольны все, а это главное! Мои рекомендации!
Спасибо Вам огроное! Отличная работа, всем довольна! Все требования выполнены, приятно вести беседу,все пожелания учтены и доработаны в полном объеме, даже не ожидала что так красиво получится!!! Буду рекомендовать Вас своим знакомым.
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