Здравствуйте! Итак, есть сайт. Вся почта у этого сайта подключена к Почтовым "Службам Google" (httx://www.google.com/a/help/int.. Но пользователи сайта сами не могут создавать себе почтовые ящики, приходится создавать их вручную через панель управления "службами". Я хотел бы сделать так, ...