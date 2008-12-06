Установить tbe 5.0 на сайт. Сам скрипт у меня есть. + В скрипте нужно откомплить С++ файлы Ваши предложения, стоимость.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Установить tbe 5.0 на сайт. Сам скрипт у меня есть. + В скрипте нужно откомплить С++ файлы Ваши предложения, стоимость.
Здравствуйте! Итак, есть сайт. Вся почта у этого сайта подключена к Почтовым "Службам Google" (httx://www.google.com/a/help/int.. Но пользователи сайта сами не могут создавать себе почтовые ящики, приходится создавать их вручную через панель управления "службами". Я хотел бы сделать так, ...
Здравствуйте! Нужен шаблон для InstantCMS, по дизайну должно получиться аналогично – www moskva com Аналогичная структура и т.п. Стоимость? Сроки? Желаю удачи!