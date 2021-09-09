Панель для отображения серверных команд Задача Разработать панель для отображения серверных команд в редакторе Unity. Поля команды time - время команды (часы-минуты-секунды-миллисекунды) direction - направление, server to client (s2c) и client to server (c2s) room - идентификатор, long user - пользователь, long object ...