uenie

Рахматилло Ибрагимов uenie

 
26 летКиргизия/Ош
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UenieGD

Привет! Я разрабатываю игры на Unity. Ищу удаленную работу Юнити-программиста.

Unity
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать плагин для Unity

    Панель для отображения серверных команд Задача Разработать панель для отображения серверных команд в редакторе Unity. Поля команды time - время команды (часы-минуты-секунды-миллисекунды) direction - направление, server to client (s2c) и client to server (c2s) room - идентификатор, long user - пользователь, long object ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад