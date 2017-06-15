Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше 600 dpi, что бы можно было распечатать.
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$45
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше 600 dpi, что бы можно было распечатать.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна адаптивная верстка по нашим макетам. Здесь прикрепляю просто эскизы. Макеты в хорошем качестве будут предоставлены выбранному исполнителю. Нужно будет сверстать три страницы: главную страницу интернет магазина, страницу с товаром и страницу товарной категории. От вас хотелось бы ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
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Отличный заказчик, работать очень легко. Все четко все понятно!
Ответный отзыв
Яна очень меня выручила. У меня горели сроки, она очень ответственно подошла к заданию, вовремя и даже раньше срока выполнила задание. Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую Яну как ответственного фрилансера и талантливого дизайнера.
$10
10 баллов
7 лет назад
Валерий четко поставил задачу, даже не пришлось ничего уточнять. Всегда на связи. По оплате все также безупречно и в срок!
Ответный отзыв
Четко понял задание. Сделал всё достаточно быстро. Дизайн не потребовал правок. Дмитрий с первого раза сделал практически то, что нужно. Рекомендую Дмитрия как хорошего дизайнера. Сам буду работать с ним в дальнейшем.