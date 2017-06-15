ufabiz

Валерий Дмитриев ufabiz

 
42 годаРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработка инфографики

    Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше  600 dpi, что бы можно было распечатать.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка инфографики

    Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше  600 dpi, что бы можно было распечатать.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Нужна адаптивная верстка по нашим макетам. Здесь прикрепляю просто эскизы. Макеты в хорошем качестве будут предоставлены выбранному исполнителю. Нужно будет сверстать три страницы: главную страницу интернет магазина, страницу с товаром и страницу товарной категории. От вас хотелось бы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Yanochka12388
Яна 
35 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Разработка инфографики
Отличный заказчик, работать очень легко. Все четко все понятно!
Яна очень меня выручила. У меня горели сроки, она очень ответственно подошла к заданию, вовремя и даже раньше срока выполнила задание. Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую Яну как ответственного фрилансера и талантливого дизайнера.
Ответный отзыв
dmitryzinchenko
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработка инфографики
Валерий четко поставил задачу, даже не пришлось ничего уточнять. Всегда на связи. По оплате все также безупречно и в срок!
Четко понял задание. Сделал всё достаточно быстро. Дизайн не потребовал правок. Дмитрий с первого раза сделал практически то, что нужно. Рекомендую Дмитрия как хорошего дизайнера. Сам буду работать с ним в дальнейшем.
Ответный отзыв