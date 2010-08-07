ugar_s

Сергей Супрун ugar_s

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Настройка crm Vtiger под нужды проекта

    Есть установленная система crm Vtiger 5.1. Система работает и настроена в той части, где не было необходимости залазить в сам движок. Надо сделать ряд мелких доработок, если будет удачно, то потом надо будет сделать доработки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка crm vtiger

    1. Установка и начальная настройка на хостинге стандартного пакета crm vtiger. 2. Установка русско-язычных патчей. 3. Настройка автоматического архивирования системы. 4. Настройка e-mail (чтобы система могла отправлять "напоминалки" пользователям на внешние адреса).

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка коллажей

    Требуются услуги дизайнера по разработке шуточных коллажей для фотомонтажа. Требования – хорошее владение Adobe Photoshop, наличие оригинальных и интересных идей. Требования к шаблонам: - все действующие лица и элементы на отдельных слоях. Один элемент = один ...

    Photoshop
    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправление ошибок в магазине на базе OsCommerce

    $25

    Есть магазин на базе OsCommerce, частично модернизированный. Товар - фотографии после фотомонтажа (клиент выбирает шаблон, загружает свое фото, на выходе получает свою фотографию после монтажа). Необходимо исправить ошибки в проведенной модернизации: 1. Исправить счетчик товаров в ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка движка OsCommerce

    $200

    1. Доработка движка согласно ТЗ. - изменение процесса продажи товара для клиентов и партнеров; - ведение расчетов с freelancers/обработчиками. 2. Подбор и прикручивание дизайна. 3. Установка и отладка магазина. Предоплата - 30%. Срок исполнения 2 недели. При просрочке сроков, от окончательной суммы ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад