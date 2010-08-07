Есть установленная система crm Vtiger 5.1. Система работает и настроена в той части, где не было необходимости залазить в сам движок. Надо сделать ряд мелких доработок, если будет удачно, то потом надо будет сделать доработки ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
1. Установка и начальная настройка на хостинге стандартного пакета crm vtiger. 2. Установка русско-язычных патчей. 3. Настройка автоматического архивирования системы. 4. Настройка e-mail (чтобы система могла отправлять "напоминалки" пользователям на внешние адреса).Прочее1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуются услуги дизайнера по разработке шуточных коллажей для фотомонтажа. Требования – хорошее владение Adobe Photoshop, наличие оригинальных и интересных идей. Требования к шаблонам: - все действующие лица и элементы на отдельных слоях. Один элемент = один ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Есть магазин на базе OsCommerce, частично модернизированный. Товар - фотографии после фотомонтажа (клиент выбирает шаблон, загружает свое фото, на выходе получает свою фотографию после монтажа). Необходимо исправить ошибки в проведенной модернизации: 1. Исправить счетчик товаров в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
1. Доработка движка согласно ТЗ. - изменение процесса продажи товара для клиентов и партнеров; - ведение расчетов с freelancers/обработчиками. 2. Подбор и прикручивание дизайна. 3. Установка и отладка магазина. Предоплата - 30%. Срок исполнения 2 недели. При просрочке сроков, от окончательной суммы ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад