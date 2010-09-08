Исправление ошибок в магазине на базе OsCommerce

Есть магазин на базе OsCommerce, частично модернизированный. Товар - фотографии после фотомонтажа (клиент выбирает шаблон, загружает свое фото, на выходе получает свою фотографию после монтажа). Необходимо исправить ошибки в проведенной модернизации:

1. Исправить счетчик товаров в корзине. Ошибка на единицу при покупке нескольких товаров одного типа.

2. Некоторые фото в формате jpg не загружаются. Необходимо найти причину и исправить.

По факту качественного исполнения указанных пунктов, возможны последующие заказы на дополнительные корректировки.