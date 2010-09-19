Доработка модуля Бонусы Magento

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть магазин на Magento http://www.magazinchik-online.ru/

Установлен модуль http://www.j2t-design.net/index.php/magento-extensions/j2t-points-rewards.html

Необходимо:

1. В настройках поставлено: получать 0.1 балла за 1 потраченный рубль

Здесь http://www.magazinchik-online.ru/s-24441.html пишется, что на 125 рублей – 6 баллов.

А здесь http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/ начисляется 0 баллов и по факту не начисляются.

Если поставить соотношение 1 к 1, то все считается и начисляется нормально. Но мне нужно, чтобы я мог дробные коэффициенты устанавливать.

2. В корзине http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/

сейчас клиент может сам выставлять, сколько баллов, из имеющихся на счету, потрать на покупку. Нужно сделать так, чтобы расходуемые баллы начислялись автоматически. Должно автоматически расходоваться 5% от суммы покупки.

3. Сейчас при нажатии кнопки ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ осуществляется переход сюда http://www.magazinchik-online.ru/checkout/onepage/

А нужно, чтобы сюда был переход http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/

4. Нужно перевести Тексты модуля с английского на русский

Прошу в предложении сразу указывать срок и стоимость.

Рассматриваются предложения от разработчиков, имеющих опыт работы с Magento.

Magento
13 лет назад
fedorovalexey
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
twist247
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$70
4 дня
Выполнил работу без нареканий
Отличнй заказчик
  • Похожие заказы

  • Решение задач на VamShop

    - вывод первого уровня меню каталога в шапку сайта ( с картинками) - вывод меню категорий второго и посдледующих уровней в бокс - вывод на главную категорий (с картинками) и подкатегорий - вывод на первом уровне списка категорий ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт обновления количества товаров

    $30

    Написать небольшой скрипт для актуализации количества товара в ShopScript Free (Lego Edition) Скрипт должен запускаться по крону Работа скрипта: 1. Загружаем xml файл по определённому адресу на наш сервер. 2. По очереди берём артикулы товаров из нашего магазина, ищём ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить ошибки в корзине Joomla + VM

    Joomla 1.5.20 + VirtueMart 1.1.5 Исправить ошибки в работе корзины: 1. при сохранение измененного адреса идет редирект на главную 2. при возврате на шаг назад при оформлении заказа не удается пройти дальше потом. срочно.

    Joomla
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • ShopCms натянуть диз

    Диз разрабатывается в настоящий момент, надо будет сверстать и установить. По функционалу- всё стандартное. Буду рад поработать с фрилансером, имеющим соответствующий опыт, подкреплённый портфолио -)

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Магазин на Shop Script

    $50

    Нужно найти в сети и поставить на хостинг нулленый, нормально работающий Shop Script, натянуть на него простенький дизайн, подходящий для магазина одежды, типа такого - masa.webasyst.net/shop/

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для WebAsyst S'Script (верстка+интеграция)

    $250

    Здравствуйте! Необходимо сверстать макет (PSD) и адаптировать на WebAsyst Shop Script. Дизайн НЕ шаблонный! Вероятно, придется править файлы движка - для получения необходимой структуры. Не программирование - в основном изменение стандартного расположения элементов. Но, опыт программирования под ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин реабилитационной техники

    Необходимо создать сайт (в том числе разработать дизайн) для интернет-магазина реабилитационной техники posle-travmy.ru . Ключевые требования - широкие возможности для SEO, удобство в администрировании (возможности для настройки и редактирования практически всего). Все требования описаны ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад