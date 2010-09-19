Доработка модуля Бонусы Magento

Есть магазин на Magento http://www.magazinchik-online.ru/

Установлен модуль http://www.j2t-design.net/index.php/magento-extensions/j2t-points-rewards.html

Необходимо:

1. В настройках поставлено: получать 0.1 балла за 1 потраченный рубль

Здесь http://www.magazinchik-online.ru/s-24441.html пишется, что на 125 рублей – 6 баллов.

А здесь http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/ начисляется 0 баллов и по факту не начисляются.

Если поставить соотношение 1 к 1, то все считается и начисляется нормально. Но мне нужно, чтобы я мог дробные коэффициенты устанавливать.

2. В корзине http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/

сейчас клиент может сам выставлять, сколько баллов, из имеющихся на счету, потрать на покупку. Нужно сделать так, чтобы расходуемые баллы начислялись автоматически. Должно автоматически расходоваться 5% от суммы покупки.

3. Сейчас при нажатии кнопки ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ осуществляется переход сюда http://www.magazinchik-online.ru/checkout/onepage/

А нужно, чтобы сюда был переход http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/

4. Нужно перевести Тексты модуля с английского на русский

Прошу в предложении сразу указывать срок и стоимость.

Рассматриваются предложения от разработчиков, имеющих опыт работы с Magento.