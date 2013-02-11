ugod

Алексей ugod

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Отправка email с обратной формы сайта
Хороший заказчик. Точная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень оперативно и в срок работы выполнены. Рекомендую мастера, like!
Ответный отзыв
lagro_andy
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка под CMS Joomla из под AI
Joomla
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Очень рад сотрудничеству и не ошибся с выбором веб-мастера! Работа сделана в срок, получил ответ на все вопросы, поддержка по завершению проекта.
Ответный отзыв