Требуется сверстать сайт лендинг. Во вложении страница макета. CMS - любая. Рассматриваю предложения с точной суммой бюджета.
HTML-верстка23 заявки
Закрыт
8 лет назад
Требуется сверстать сайт лендинг. Во вложении страница макета. CMS - любая. Рассматриваю предложения с точной суммой бюджета.
Нужно реализовать: отправка письма с готовых форм обратной связи с сайта http://tazikvazik.ru/ на email администратора.
Требуется создать новый сайт на Joomla версии от 2.5. Копия http://www.planeta-sirius.ru/
Требуется создать новый сайт на Joomla версии от 2.5. Копия igrushki-club.ru
Сверстать шаблон для joomla 2.5 по макету из Adobe Illustrator
Необходимо выполнить сайт практически один-в-один аналогично http://www.booking.com/ Жду ваши предложения и вопросы.
Рассматриваю ваши предложения по стоимости и срокам на верстку главной и внутренних страниц сайта под управлением Битрикс. Макет прилагаю.