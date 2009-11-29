Мы команда из трех разработчиков : дизайнер, программист, seo-специалист.
Принимаем заказы на:
разработку сайта под ключ
создание дизайна сайта
редизайн и техническую доработку существующего сайта
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Огромное спасибо команде, результатом доволен. После предоплаты выполнили работу, никаких претензий не было, оплатил оставшую часть. Рекомендую!