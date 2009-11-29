uha

Ru Четверг uha

 
40 летРоссия/Дубна
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Мы команда из трех разработчиков : дизайнер, программист, seo-специалист.

Принимаем заказы на:

разработку сайта под ключ

создание дизайна сайта

редизайн и техническую доработку существующего сайта

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dmitryconowal
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка сегодня
Огромное спасибо команде, результатом доволен. После предоплаты выполнили работу, никаких претензий не было, оплатил оставшую часть. Рекомендую!