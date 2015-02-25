Профессиональная фотосъемка, ретушь, анимация в After Effects, написание профильных статей
Виды выполняемой фотосъемки:
предметная (в том числе 3D обзоры товаров)
интерьерная (в том числе создание 3D панорам)
архитектурная
портретная
Профессиональная ретушь и подготовка к печати отснятого материала. Видеосъемка и монтаж. Создание анимации в Adobe After Effects 6.0
Написание статей на фото тематику
Опыт работы с фото и видео пакетами для обработки графики более 7 лет
Портфолио
- Анимированная заставка для интернет-магазина122 просмотра
- Анимация в After Effects159 просмотров
- Промо ролик локального дилера моноподов KJstar122 просмотра
- Портретная ретушь170 просмотров
- Предметная фотосъемка и ретушь174 просмотра