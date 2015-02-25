Профессиональная фотосъемка, ретушь, анимация в After Effects, написание профильных статей

Виды выполняемой фотосъемки:

предметная (в том числе 3D обзоры товаров)

интерьерная (в том числе создание 3D панорам)

архитектурная

портретная

Профессиональная ретушь и подготовка к печати отснятого материала. Видеосъемка и монтаж. Создание анимации в Adobe After Effects 6.0

Написание статей на фото тематику

Опыт работы с фото и видео пакетами для обработки графики более 7 лет