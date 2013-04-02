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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
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Всегда с осторожностью отношусь к молодым исполнителям, общим голосованием выбрали победителем данного конкурса - Юлию! Адекватный в общении человек, с понимаем относится к замечаниям! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всегда приятно сотрудничать с профессионалами. Отличительная черта Александра в работе на веблансе - точно поставленная задача и тщательный отбор работ, а также своевременная оплата и благодарные отзывы. Спасибо Вам, Александр!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга