Мобильные приложения под ключ

Здравствуйте меня зовут Умахан, занимаюсь веб разработкой более 5 лет, за это время овладел технологиями:

Html

Css

JavaScript

PHP

MySQL

NodeJS

Laravel

Framework7

React

Redux

IONIC

Cordova / Phonegap

OctoberCMS

Мои услуги: