Мобильные приложения под ключ
Здравствуйте меня зовут Умахан, занимаюсь веб разработкой более 5 лет, за это время овладел технологиями:
- Html
- Css
- JavaScript
- PHP
- MySQL
- NodeJS
- Laravel
- Framework7
- React
- Redux
- IONIC
- Cordova / Phonegap
- OctoberCMS
Мои услуги:
- Разработка кроссплатформенных мобильных приложений под ключ
- Доработка мобильных приложения
- Публикация приложения в AppStote / Google Play
- Доработка WEB сайтов
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мобильное приложение Sounds Of Nature43 просмотра
- Мобильное приложение для сотрудников45 просмотров
- Мобильное приложение Киргу (IOS/Android)54 просмотра