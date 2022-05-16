umakhan

Умахан umakhan

 
23 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мобильные приложения под ключ

Здравствуйте меня зовут Умахан, занимаюсь веб разработкой более 5 лет, за это время овладел технологиями:

  • Html
  • Css
  • JavaScript
  • PHP
  • MySQL
  • NodeJS
  • Laravel
  • Framework7
  • React
  • Redux
  • IONIC
  • Cordova / Phonegap
  • OctoberCMS

Мои услуги:

  • Разработка ﻿кроссплатформенных мобильных приложений под ключ
  • Доработка мобильных приложения
  • Публикация приложения в AppStote / Google Play
  • Доработка WEB сайтов
PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSIonicPhoneGapCordovaNode.jsReact.jsRedux