ummarket_test

Антон Панов ummarket_test

 
30 летРоссия/Пермь
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доверстать лэндинг

    Имеется часть вёрстки и макет. Возможны два варианта исполнения: 1)Доверстать недостающее 2)Доверстать и запрограммировать js-скрипты Ссылка на макет  Необходимо доверстать: 1. Форма обратный звонок [url=http://prntscr.com/arn7gs]http://prntscr.com/arn7gs[/url] 3. Функционал шапки "При прокручивании страницы остается на месте (остается уменьшенный логотип, пункты навигации, городской номер телефона ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доверстать лэндинг

    Имеется часть вёрстки и макет. Возможны два варианта исполнения: 1)Доверстать недостающее 2)Доверстать и запрограммировать js-скрипты Ссылка на макет https://www.dropbox.com/s/nwzsuyjgc76iehs/zmks%20все%20сразу%201.2.ai?dl=0 Необходимо доверстать: 1. Форма обратный звонок [url=http://prntscr.com/arn7gs]http://prntscr.com/arn7gs[/url] 3. Функционал шапки "При прокручивании страницы остается на месте (остается уменьшенный логотип, пункты навигации, городской номер телефона ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад