ummarket_test

Имеется часть вёрстки и макет. Возможны два варианта исполнения: 1)Доверстать недостающее 2)Доверстать и запрограммировать js-скрипты Ссылка на макет Необходимо доверстать: 1. Форма обратный звонок [url=http://prntscr.com/arn7gs]http://prntscr.com/arn7gs[/url] 3. Функционал шапки "При прокручивании страницы остается на месте (остается уменьшенный логотип, пункты навигации, городской номер телефона ...
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- HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется часть вёрстки и макет. Возможны два варианта исполнения: 1)Доверстать недостающее 2)Доверстать и запрограммировать js-скрипты Ссылка на макет https://www.dropbox.com/s/nwzsuyjgc76iehs/zmks%20все%20сразу%201.2.ai?dl=0 Необходимо доверстать: 1. Форма обратный звонок [url=http://prntscr.com/arn7gs]http://prntscr.com/arn7gs[/url] 3. Функционал шапки "При прокручивании страницы остается на месте (остается уменьшенный логотип, пункты навигации, городской номер телефона ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад