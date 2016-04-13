ummarket_test

Имеется часть вёрстки и макет. Возможны два варианта исполнения: 1)Доверстать недостающее 2)Доверстать и запрограммировать js-скрипты Ссылка на макет Необходимо доверстать: 1. Форма обратный звонок [url=http://prntscr.com/arn7gs]http://prntscr.com/arn7gs[/url] 3. Функционал шапки "При прокручивании страницы остается на месте (остается уменьшенный логотип, пункты навигации, городской номер телефона ...