Интерфейсы от А до Я

Добрый день.

Я Front End разработчик Орлов Михаил (Unicalize), занимаюсь разработкой интерфейсов уже 3 года. За это время были изучены самые последние и современные технологии (ES 6, CSS 3, HTML 5, Node Js, Gulp, npm, Sass, less) и многие другие.

Обычно я предпочитаю использовать чистый javaScript, так как написано множество своих удобных функций, реализующих ту или иную часть функционала.