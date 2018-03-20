Интерфейсы от А до Я
Добрый день.
Я Front End разработчик Орлов Михаил (Unicalize), занимаюсь разработкой интерфейсов уже 3 года. За это время были изучены самые последние и современные технологии (ES 6, CSS 3, HTML 5, Node Js, Gulp, npm, Sass, less) и многие другие.
Обычно я предпочитаю использовать чистый javaScript, так как написано множество своих удобных функций, реализующих ту или иную часть функционала.
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