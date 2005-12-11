uplink

Владимир Мельник uplink

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Новый веб-сайт для ИТ-компании

    Компания "Аплинк" предоставляет услуги внедрениея и сопровождением ИТ-систем, а также услуги интернет-провайдера для бизнес-абонентов. Нынешняя версия веб-сайта (см. http://uptime.ua/) несёт в себе ряд недочётов, которые должны быть исправлены в новой версии. Есть необходимость изменить и структуру ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт IT-компании

    В связи с расширением сферы деятельности IT-компании требуется веб-сайт, состоящий из следующих разделов: + услуги (три вида услуг, прайс-листы для каждого из трёх типов); + ответы на вопросы (двух-уровневый FAQ); + информация о компании; + способы связи. Сайт должен быть ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Графопостроитель

    Задача состоит в том, чтобы сделать флеш-приложение, которое будет отображаться бровзером в небольшом окошке и с определённой периодичностью (раз в N секунд) отправлять HTTP-запрос (метод GET) на определённый URL, не забывая при этом передавать сессионную ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Nesam.net.ua

    $100

    Необходимо внесение изменений в дизайн сайта http://nesam.net.ua/, а также некоторые программные дополнения к работе "движка".

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад