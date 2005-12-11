Компания "Аплинк" предоставляет услуги внедрениея и сопровождением ИТ-систем, а также услуги интернет-провайдера для бизнес-абонентов. Нынешняя версия веб-сайта (см. http://uptime.ua/) несёт в себе ряд недочётов, которые должны быть исправлены в новой версии. Есть необходимость изменить и структуру ...
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
В связи с расширением сферы деятельности IT-компании требуется веб-сайт, состоящий из следующих разделов: + услуги (три вида услуг, прайс-листы для каждого из трёх типов); + ответы на вопросы (двух-уровневый FAQ); + информация о компании; + способы связи. Сайт должен быть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Задача состоит в том, чтобы сделать флеш-приложение, которое будет отображаться бровзером в небольшом окошке и с определённой периодичностью (раз в N секунд) отправлять HTTP-запрос (метод GET) на определённый URL, не забывая при этом передавать сессионную ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Сайту www.uplink.net.ua требуется редизайн. Необходим новый дизайн. Необходимо введение новых разделов: "Новости компании", "Наши клиенты", "Блог".Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Необходимо внесение изменений в дизайн сайта http://nesam.net.ua/, а также некоторые программные дополнения к работе "движка".Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт18 лет назад