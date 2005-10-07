Возьмусь выполнить любые нетривиальные задачи за нетривиальные деньги.
Большой опыт в программировании интернет-магазинов, в том числе со связкой с локальной корпоративной складской системой (1С, Фолио).
Есть неплохой опыт разработки складских программ для небольших предприятий. PHP,JS,Mysql, html
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
18 лет назад
просто замечательный исполнитель! качественное и быстрое выполнение работы, очень быстро выполнил достаточно большой объем работы, проявлял инициативу в дополнениях, идеях, усовершенствованиях, любые капризы старательно реализовывал. В будущем несомненно будем сотрудничать только с ним.