просто замечательный исполнитель! качественное и быстрое выполнение работы, очень быстро выполнил достаточно большой объем работы, проявлял инициативу в дополнениях, идеях, усовершенствованиях, любые капризы старательно реализовывал. В будущем несомненно будем сотрудничать только с ним.