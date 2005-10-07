сделать ролик на 3DMax с прилагаемым логотипом*(кину лого на почту) на 6-8 сек, что нужно: один оборот по контуру, при обороте из него вырывался свет. После остановки(оборота), нужно что б по-контуру описывались огоники. Ето все. ...
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- $153D-графика1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $10
нужно сделать такой же логотип как в приложении, т.е. просто обвести по контуру, и главное сделать выпуклым, т.е. 3х мерным(прилагающий файл в формате PNG, если неустроит, могу прислать в любом другом формате) обрабатывать файл желательно ...3D-графика5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $30
Нужно написать несложную функцию на JavaScript и связать ее с существующим скриптом. Подробности при переписке. Потребуеться очень хорошое знание языка.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад