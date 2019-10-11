Доброго дня суток,меня зовут Вячеслав, я занимаюсь графическим дизайном и иллюстрацией профессионально c 2002 года.

За это время было успешно завершено более 500 проектов.

Я готов предложить Вам услуги по разработке логотипов, иллюстраций, баннеров ,а так же афиш и другой рекламной продукции!

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.

Мои контакты:

skype: urteco-illustrator

E-mail: [email protected]

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ВНИМАНИЕ!!! В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ МОШЕННИЧЕСТВА, прошу обратить внимание на то, что со мной можно связаться ТОЛЬКО с помощью контактов, указанных выше. ЕСЛИ ВАМ ПИШУТ ИЛИ ЗВОНЯТ ОТ МОЕГО ИМЕНИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДРУГИЕ КОНТАКТЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ.