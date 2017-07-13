UX/UI дизайнер
Специализируюсь на проектировании сложных нагруженных интерфейсов: сервисы, порталы, соцсети, crm, магазины. Как правило, делаю не имиджевый, а функциональный дизайн.
Работаю по часам (включая обсуждения и погружение в предметную область) – просто предоплачиваете любое время (1300 в час). Сроки-стоимость не называю, подход индивидуальный. Если нужно, просто подстраиваю глубину проработки под Ваш бюджет.
Все обо мне в моем блоге: USABEE.RU
Действие аккаунта приостановлено!
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от 2 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от 365 дней
нет рейтинга