usenet

Фалончи Фалончиев usenet

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип

    Необходимо разработать уникальный логотип и знак для бренда. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн, соответствующий тематике компании.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта тема которого онлайн заказ еды. Аналог, пример : http://www.delivery-club.ru Легкий и юзабилити. Главное что бы все было удобно и понятно для пользователя. В остальном на ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для Wordpress

    Доброго времени суток. Нужен дизайн под wordpress, для небольшой компании по производству гипсокартона. Понравился дизайн artel.uz Но, не обязательно в таком виде. Креативност - на усмотрение дизайнеров. Дизайн главное ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад