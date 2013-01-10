Необходимо разработать уникальный логотип и знак для бренда. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн, соответствующий тематике компании.
Логотипы и Знакинет заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо разработать уникальный логотип и знак для бренда. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн, соответствующий тематике компании.
Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта тема которого онлайн заказ еды. Аналог, пример : http://www.delivery-club.ru Легкий и юзабилити. Главное что бы все было удобно и понятно для пользователя. В остальном на ...
Доброго времени суток. Нужен дизайн под wordpress, для небольшой компании по производству гипсокартона. Понравился дизайн artel.uz Но, не обязательно в таком виде. Креативност - на усмотрение дизайнеров. Дизайн главное ...