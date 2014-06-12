user2014

Яна Ващенко user2014

 
32 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист Bitrix24

    Нужен специалиста по настройке сложных и не очень бизнес-процессов в CRM системе Bitrix24. В заявке указывайте адекватные сроки и стоимость.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки на сайт CMS MODX

    Требования: Внести правки на сайт (MODX) http://lex-vision.info/ 1. Во вкладке «Контакты» имеются номера телефонов (+38044209-27-64 +380 67 828-88-94) необходимо, чтобы именно они были в «шапке» и в «футере». То есть, заменить одни на вторые. 2. В «футере» вставить ссылки на ...

    MODXПравки на сайт
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад