Требования: Внести правки на сайт (MODX) http://lex-vision.info/ 1. Во вкладке «Контакты» имеются номера телефонов (+38044209-27-64 +380 67 828-88-94) необходимо, чтобы именно они были в «шапке» и в «футере». То есть, заменить одни на вторые. 2. В «футере» вставить ссылки на ...