Полный цикл создания сайта на Wordpress
Установка и настройка готового шаблона
Установка и настройка плагинов
Доработка функционала сайта, правки
SEO оптимизация шаблона
Перенос сайта на Wordpress с другого движка
Перенос сайта на Wordpress с Wix
Перенос сайта на Wordpress с Tilda
Ориентировочная стоимость работ
Сайт на Wordpress от 10 000 руб.
SEO оптимизация шаблона 1000 руб.
Адаптивная верстка (доработка вашей темы) от 1000 руб.
Верстка в Wordpress тему из PSD-макета от 5000 руб.
Большой выбор готовых макеты
Удобство пользоваться на ПК и на всех мобильных устройства
Интернет-магазин. Возможность интеграции интернет-магазина с корзиной товара
Какие сайты можно создать на Wordpress?
Платформа Wordpress подходит для создания самых различных проектов, будь то: сайт
для бизнеса, инфобизнеса, персональный или корпоративный блог,
фотоблог, сайт-визитка, новостной портал, продающий сайт и полноценный
интернет-магазин. После правильной установки и настройки системы,
рядовой пользователь может без труда управлять всем содержимым сайта,
добавлять новый материал, фото и т.д.
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