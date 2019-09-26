Установка, настройка и доработка сайтов на Wordpress.

Полный цикл создания сайта на Wordpress

Установка и настройка готового шаблона

Установка и настройка плагинов

Доработка функционала сайта, правки

SEO оптимизация шаблона

Перенос сайта на Wordpress с другого движка

Перенос сайта на Wordpress с Wix

Перенос сайта на Wordpress с Tilda

Ориентировочная стоимость работ

Сайт на Wordpress от 10 000 руб.

SEO оптимизация шаблона 1000 руб.

Адаптивная верстка (доработка вашей темы) от 1000 руб.

Верстка в Wordpress тему из PSD-макета от 5000 руб.

Большой выбор готовых макеты

Удобство пользоваться на ПК и на всех мобильных устройства

Интернет-магазин. Возможность интеграции интернет-магазина с корзиной товара

Какие сайты можно создать на Wordpress?

Платформа Wordpress подходит для создания самых различных проектов, будь то: сайт

для бизнеса, инфобизнеса, персональный или корпоративный блог,

фотоблог, сайт-визитка, новостной портал, продающий сайт и полноценный

интернет-магазин. После правильной установки и настройки системы,

рядовой пользователь может без труда управлять всем содержимым сайта,

добавлять новый материал, фото и т.д.