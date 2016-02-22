uspeh777

Ирина Мельникова uspeh777

 
42 годаКазахстан/Астана
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать буклет

    $40

    Сделать дизайн буклета для строительной компании. Красиво разместить текст и картинки. Чтоб было презентабельно, красиво, читаемо, солидно. 4-8 страниц.  Дизайн не привязывать к цвету логотипа, он в дальнейшем будет изменен.  срок 29 января.

    Дизайн буклета
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать картинку в фотошопе

    $20

    Нужно поместить мужика на поле, чтоб смотрелся естественно, как будто стоит по пояс в пшенице, руками колосья трогает. Подогнать освещение и цветовой тон.  (фотошопный вариант мужика вышлю в личку)

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рекламный стенд и этикетка

    $25

    Нужно сделать дизайн этикетки и рекламного стенда в едином стиле.  Размер стенда 800*300 мм просто прямоугольник или с фигурным элементом. Надпись: текст крупно - сохрани чистоту в машине! мелко внизу: одноразовые бумажные коврики для вашего автомобиля. instagram: poliki_astana Этикетка: размер 200*50 ...

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Афиша

    $30

    Необходимо сделать афишу. Фирменные цвета заказчика  оранжевый, красный, серый . Логотип в приложении.  Требрвания: посередине знак как типа у конкурса голос, только без микрофона.  надписть summer voice 2016  зажги это лето вместе с караоке-клубом Квартет. Старт 1 июля. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать концепцию дизайна брошюры

    $25

    Необходимо сделать дизайн брошюры, для начала 2-3 варианта по пару страниц для согласования. Материал и макеты того, что нравиться в приложернии. Срок 17-18 февраля. Гипрогор и през это то, что им нравиться.

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ewgeni2167
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Сделать буклет
очень приятный заказчик
Спасибо за работу! Все выполнено отлично, пожелания учтены, корректировки сделаны быстро. Приятно, когда дизайнер понимает, что ты хочешь на уровне эмпатии. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать картинку в фотошопе
Ирина, спасибо за проект. Отличный заказчик, без нареканий. Рекомендую.
Работа сделалана в срок и с требуемым качеством. Все корректировки были внесены оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Рекламный стенд и этикетка
Когда же такими заказчиками будет мир полон? Буду рад сотрудничать снова. ) Все супер, мои рекомендации!)
Очень приятно работать с Артемом! Чувствуется рука профессионала. Четко понял задание, я бы сказала, на уровне интуиции. Дизайн понравился с первого раза. Радует, что работа была выполнена в очень короткие сроки. Искренне рекомендую!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Афиша
Приятно работать с Ириной! Буду рада продолжить сотрудничество)
Инна очень хорошо понимает суть проекта. Было легко работать.
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна этикетки
Спасибо, было приятно с Вами работать
Работа была выполнена в срок. Предложено много вариантов. Рекомендую.
Ответный отзыв