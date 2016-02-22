Сделать дизайн буклета для строительной компании. Красиво разместить текст и картинки. Чтоб было презентабельно, красиво, читаемо, солидно. 4-8 страниц. Дизайн не привязывать к цвету логотипа, он в дальнейшем будет изменен. срок 29 января.
- $40Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Нужно поместить мужика на поле, чтоб смотрелся естественно, как будто стоит по пояс в пшенице, руками колосья трогает. Подогнать освещение и цветовой тон. (фотошопный вариант мужика вышлю в личку)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Нужно сделать дизайн этикетки и рекламного стенда в едином стиле. Размер стенда 800*300 мм просто прямоугольник или с фигурным элементом. Надпись: текст крупно - сохрани чистоту в машине! мелко внизу: одноразовые бумажные коврики для вашего автомобиля. instagram: poliki_astana Этикетка: размер 200*50 ...Завершен7 лет назад
- $30
Необходимо сделать афишу. Фирменные цвета заказчика оранжевый, красный, серый . Логотип в приложении. Требрвания: посередине знак как типа у конкурса голос, только без микрофона. надписть summer voice 2016 зажги это лето вместе с караоке-клубом Квартет. Старт 1 июля. ...Завершен7 лет назад
- $15
Необходимо сделать дизайн этикетки для тушенки. В приложении то, что им не понравилось и данные для дизайна. Макет нужен 23.02. Размер 330*41 мм. Нужно пару вариантов.Завершен8 лет назад
- $25
Необходимо сделать дизайн брошюры, для начала 2-3 варианта по пару страниц для согласования. Материал и макеты того, что нравиться в приложернии. Срок 17-18 февраля. Гипрогор и през это то, что им нравиться.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт8 лет назад