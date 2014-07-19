uspex5

Ирина uspex5

 
60 летРоссия/Магнитогорск
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Специалист по настройке таргетированной рекламы во VKontakte,Facebook,MyTarget.

Мои навыки:

Определение целевой аудитории;

Разработка аватаров целевой аудитории;

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию;

Разработка уникального торгового предложения (УТП);

Формирование баз целевых аудиторий;

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах;

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных;

Анализ результатов тестов;

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний;

Масштабирование по оптимальным ценам за клик;

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.

Отзывы фрилансеров
KAYKER81
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
9 баллов
9 лет назад
Верстальщик сайта
После приёмки работы. В течении часа заказ был оплачен. Сроки разумные. С линейкой макет не замеряет в поисках недочётов. Вообщем рекомендую
Спасибо, Сергею! Выполнил все качественно, с соблюдением дедлайна,профессионально. Буду обращаться, Всем рекомендую!
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