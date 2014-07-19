$40
Требуется верстальщик сайтов, на постоянной основе.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Мои навыки:
Определение целевой аудитории;
Разработка аватаров целевой аудитории;
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию;
Разработка уникального торгового предложения (УТП);
Формирование баз целевых аудиторий;
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах;
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных;
Анализ результатов тестов;
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний;
Масштабирование по оптимальным ценам за клик;
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
Требуется верстальщик сайтов, на постоянной основе.
Требуется Web - дизайнер сайта для постоянного сотрудичества.