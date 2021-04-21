v-lenets

Вячеслав v-lenets

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Привет, я Вячеслав мне 25 лет. Имею высшее техническое образование в области IT-технологий, прошёл профессиональные курсы в области веб технологий(htm

Навыки:

1) html,html5(семантически доступная верстка, есть возможность использования технологий для слабовидящих и слепых людей).

2) css,scss(кроссбраузерность, адаптивная верстка, возможность использования bootstrap, знание БЭМ-методологии).

3) javascript в том числе ECMASCRIPT6+.

4) react, redux.

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Отзывы заказчиков

KovalMariya
Мария 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Сверстать новый дизайн для сайта, без натяжки
Node.js
Работа выполнена качественно и в срок, результатом довольна , рекомендую.
Хороший заказчик, всегда на связи, никаких проблем с оплатой.
Ответный отзыв
guest_15940153490676
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Front html5 javascript
AJAXCSSHTMLJavaScriptSASS
javascript+html+css качественная работа. быстрый поиск по сайту через fetch запрос - сделано - работает. фронтенд для поисковой страницы (резиновый) - сделано - работает. буду сотрудничать при задачах по frontend
Хороший заказчик
Ответный отзыв