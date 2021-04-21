Привет, я Вячеслав мне 25 лет. Имею высшее техническое образование в области IT-технологий, прошёл профессиональные курсы в области веб технологий(htm
Навыки:
1) html,html5(семантически доступная верстка, есть возможность использования технологий для слабовидящих и слепых людей).
2) css,scss(кроссбраузерность, адаптивная верстка, возможность использования bootstrap, знание БЭМ-методологии).
3) javascript в том числе ECMASCRIPT6+.
4) react, redux.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Node.js
Работа выполнена качественно и в срок, результатом довольна , рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи, никаких проблем с оплатой.
$10
10 баллов
4 года назад
AJAXCSSHTMLJavaScriptSASS
javascript+html+css качественная работа. быстрый поиск по сайту через fetch запрос - сделано - работает. фронтенд для поисковой страницы (резиновый) - сделано - работает. буду сотрудничать при задачах по frontend
Ответный отзыв
Хороший заказчик