Привет, я Вячеслав мне 25 лет. Имею высшее техническое образование в области IT-технологий, прошёл профессиональные курсы в области веб технологий(htm

Навыки:

1) html,html5(семантически доступная верстка, есть возможность использования технологий для слабовидящих и слепых людей).

2) css,scss(кроссбраузерность, адаптивная верстка, возможность использования bootstrap, знание БЭМ-методологии).

3) javascript в том числе ECMASCRIPT6+.

4) react, redux.