vacuum-lmfy

Владимир Горошкин vacuum-lmfy

 
40 летУкраина/Черкассы
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Г. Владимир

25 лет

Закончил Ч. Национальный университет по профилю \"Компьютерные системы\"

а именно - \"Программирование системного програмного обеспечения\"

Стаж работы - пол года - программист С++ приложений для интернета

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год - системный администратор: (24 рабочих станции + интернет сервер на базе FreeBSD)

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4 года - разработчик Веб-ресурсов различной сложности

Неженат

возможна настройка серверов и рабочих станций Windows с помощью программ удаленного управления (Radmin 2.0(3.0), VNC, Подключение к удаленному рабочему столу)

консультации по поводу программного обеспечения

сопровождение Веб-сайтов

и многое другое (подробности - почтой)

FreeBSD
Отзывы фрилансеров
noman
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
16 лет назад
Перевод предоставленных русских текстов
Продуманный способ оплаты. Быстро, удобно для обеих сторон и честно. Если дело пойдет так и дальше, значит я очень довольна заказчиком :)