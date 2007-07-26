vacuum-lmfy

Требуется переводчик русских текстов на английский язык для долговременного сотрудничества. Ваши предложения (оплата - Webmoney)
Г. Владимир
25 лет
Закончил Ч. Национальный университет по профилю \"Компьютерные системы\"
а именно - \"Программирование системного програмного обеспечения\"
Стаж работы - пол года - программист С++ приложений для интернета
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год - системный администратор: (24 рабочих станции + интернет сервер на базе FreeBSD)
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4 года - разработчик Веб-ресурсов различной сложности
Неженат
возможна настройка серверов и рабочих станций Windows с помощью программ удаленного управления (Radmin 2.0(3.0), VNC, Подключение к удаленному рабочему столу)
консультации по поводу программного обеспечения
сопровождение Веб-сайтов
и многое другое (подробности - почтой)
- Переводы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
16 лет назад
Продуманный способ оплаты. Быстро, удобно для обеих сторон и честно. Если дело пойдет так и дальше, значит я очень довольна заказчиком :)