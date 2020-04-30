Студент, берусь за хорошую работу, делаю доброкачественно.

Я студент, сейчас отдыхаю, поэтому решил заняться интересным для меня делом. Делаю любую работу, быстро учусь, имею много свободного времени, умею хорошо общаться с людьми и легко нахожу общий язык, работу выполняю с интересом и бережно. Ищу хорошую, интересную и занятную работу (также и хорошо оплачиваемую).