valentyna_lel

Она хоть новичок тут, но очень хороший дизайнер. С моим подходом (хочу, но не знаю чего) она могла реализовать сложную схему, для нее незнакомую тему. Без проблем и задержек переделывала все и вынесла все поправки. Очень приятный на общении человек! Рекомендую всем.