valentyna_lel

Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель!Все наши правки вносила очень быстро. Работой довольны на все 100%
Ответный отзыв
Четко поставлена задача, высокая коммуникабельность. Рабочие моменты решались очень быстро. Спасибо за проект!
$5
10 баллов
6 лет назад
Она хоть новичок тут, но очень хороший дизайнер. С моим подходом (хочу, но не знаю чего) она могла реализовать сложную схему, для нее незнакомую тему. Без проблем и задержек переделывала все и вынесла все поправки. Очень приятный на общении человек! Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать. Понятное ТЗ, высокая коммуникабельность. Рабочие моменты решались быстро. Спасибо за проект!