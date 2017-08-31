valentyna_lel

Валентина valentyna_lel

 
33 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
antoxa22081987
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание презентации для Сертификационной компании
Отличный исполнитель!Все наши правки вносила очень быстро. Работой довольны на все 100%
Четко поставлена задача, высокая коммуникабельность. Рабочие моменты решались очень быстро. Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Dansell
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Перерисовка схемы (для новичков)
Она хоть новичок тут, но очень хороший дизайнер. С моим подходом (хочу, но не знаю чего) она могла реализовать сложную схему, для нее незнакомую тему. Без проблем и задержек переделывала все и вынесла все поправки. Очень приятный на общении человек! Рекомендую всем.
Было очень приятно сотрудничать. Понятное ТЗ, высокая коммуникабельность. Рабочие моменты решались быстро. Спасибо за проект!
Ответный отзыв