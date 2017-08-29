antoxa22081987

Антон Дмитриев antoxa22081987

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Настроить рекламу

    Здравствуйте! Направление нашей организации "Сертификация и Промышленная безопасность" Необходимо настроить рекламную компанию по следующим направления: 1)ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ссылка на страницу сайта )- http://eg-skk.ru/tr-ts-032-2013-o-bezopasnosti-oborudovaniya-rabotayushhego-pod-izby-tochny-m-davleniem/ 2)ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во ...

    Контекстная реклама23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта

    Здравствуйте! Есть сайт teh-skk.ru  Данный сайт , предлагает услуги по разработке Технической документации. Для данного сайта настроена реклама (вроде как специалисты говорят, что настроена не плохо). НО: По факту с момента существования сайта, нет ни одного запроса. Кликов\заходов много, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка рекламы/сайта

    Здравствуйте! Есть сайт http://teh-skk.ru/ с настроенной рекламой. С того момента как был сделан сайт и настроена реклама, не было не одного запроса. Руководство передо мной поставила цель: Найти специалиста, который сможет привлечь заказчиков/запросы. По оплате: Готовы платить за результат

    Контекстная реклама34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать лендинг "под ключ

    Здравствуйте! Необходимо разработать сайт (лендинг) "под ключ" (дизайн, верстка). Тематика сайта: Разработка технической документации (Технические условия, Паспорта,Руководство по эксплуатации и т.д) Т.е мы как организации планируем оказывать данные услуги.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести изменения на сайт, для увеличения конверсии

    Здравствуйте! Необходимо выполнить, работы на сайте eg-skk.ru Что необходимо сделать во вложении! Интересует цена и сроки (может Вы, что еще подскажите что сможет увеличить приток клиентов )

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ

    Здравствуйте! Наша компания оказывает услуги по Сертификации. Ранее созданная компания,результатов не принесла (клики есть, запросов нет). Хотелось бы получить правильно оформленную рекламную компанию и иметь при этом гарантии, что деньги потрачены не напрасно. После выбора исполнителя, мы поговорим подробнее ...

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$160
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все сделано профессионально и в срок. В дальнейшем продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Zaine
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Внести изменения на сайт, для увеличения конверсии
С Антоном отлично отработали задание. Он постоянно на связи. Можно многое решить. + Своевременная оплата. Рекомендую всем этого Заказчика.
Андрей все сделал, качественно и в срок.Все дополнения вносил моментально. Работой очень доволен. Впредь буду обращаться.
Ответный отзыв
valentyna_lel
Валентина 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание презентации для Сертификационной компании
Четко поставлена задача, высокая коммуникабельность. Рабочие моменты решались очень быстро. Спасибо за проект!
Отличный исполнитель!Все наши правки вносила очень быстро. Работой довольны на все 100%
Ответный отзыв
www-lancer
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта под ключ
Получил оплату, как договаривались. Рекомендую работать с заказчиком.
Работа была выполнена профессионально и в срок (даже после выполнения все работы, остается на связи и помогает решить возникающие вопросы по сайту). Рекомендую данного исполнителя
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