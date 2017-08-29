antoxa22081987

Здравствуйте! Направление нашей организации "Сертификация и Промышленная безопасность" Необходимо настроить рекламную компанию по следующим направления: 1)ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ссылка на страницу сайта )- http://eg-skk.ru/tr-ts-032-2013-o-bezopasnosti-oborudovaniya-rabotayushhego-pod-izby-tochny-m-davleniem/ 2)ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во ...
- Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт teh-skk.ru Данный сайт , предлагает услуги по разработке Технической документации. Для данного сайта настроена реклама (вроде как специалисты говорят, что настроена не плохо). НО: По факту с момента существования сайта, нет ни одного запроса. Кликов\заходов много, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт http://teh-skk.ru/ с настроенной рекламой. С того момента как был сделан сайт и настроена реклама, не было не одного запроса. Руководство передо мной поставила цель: Найти специалиста, который сможет привлечь заказчиков/запросы. По оплате: Готовы платить за результатКонтекстная реклама34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать сайт (лендинг) "под ключ" (дизайн, верстка). Тематика сайта: Разработка технической документации (Технические условия, Паспорта,Руководство по эксплуатации и т.д) Т.е мы как организации планируем оказывать данные услуги.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить, работы на сайте eg-skk.ru Что необходимо сделать во вложении! Интересует цена и сроки (может Вы, что еще подскажите что сможет увеличить приток клиентов )Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Наша компания оказывает услуги по Сертификации. Ранее созданная компания,результатов не принесла (клики есть, запросов нет). Хотелось бы получить правильно оформленную рекламную компанию и иметь при этом гарантии, что деньги потрачены не напрасно. После выбора исполнителя, мы поговорим подробнее ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать презентацию для отправки её потенциальным заказчикам.Презентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Создание сайта для ООО "Экспертная группа СКК"Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад