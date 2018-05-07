Настройка рекламы/сайта

Контекстная рекламаЗакрыт34 заявки343 просмотра
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Здравствуйте!

Есть сайт http://teh-skk.ru/ с настроенной рекламой.

С того момента как был сделан сайт и настроена реклама, не было не одного запроса.

Руководство передо мной поставила цель: Найти специалиста, который сможет привлечь заказчиков/запросы.

По оплате: Готовы платить за результат

6 лет назад
antoxa22081987
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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