Настройка рекламы/сайта

Куплю аккаунт в Бинг Адс. 1. Аккаунт должен быть зарегистрирован не менее 3 месяцев назад 2. В аккаунте откручивалась реклама (любую страну приму за исключением индии, китая, пакистана и проч), не менее чем на 50 долл. 3. Нет ...