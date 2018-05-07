Специалист-арбитражник (разовый проэкт)

Здравствуйте! Есть сайт http://teh-skk.ru/ c настроенной рекламой. С момента запуска сайта и рекламной компании не поступило не одной заявки. Стоит задача: Настроить сайт/рекламу на то, чтобы пошли заявки. Оплату готовы проводить -за результат (т.е пришла заявка с сайта/от клиента- ...
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Нужен специалист арбитражник, который Знает MyTarget на 5+
- Льет с ФБ, ВК, INST, ОК и умеет ориентироваться в показателях
- Ответственно подходишь к выполнению поставленных задач
- Готов развиваться и совершенствоваться...
Проэкт рассчитан на месяц.
Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме или вайбер
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