Контекстная реклама

Контекстная рекламаЗакрыт35 заявок269 просмотров
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Требуется контекстное продвижение сайта фабрики в поисковых системах Яндекс и Гугл. Интересны предлагаемые условия и стоимость ведения в месяц.

Бюджет на Директ в месяц - 10-20.000₽

Бюджет на Эдвордс в месяц - 10.000₽

Регион продвижения - разные города России

Сайт для продвижения: http://tammantimebel.ru

6 лет назад
guest_1525279483944
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад