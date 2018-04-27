Настройка рекламы РСЯ

$8
Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить рекламу РСЯ для лендинга 

6 лет назад
Developer_101
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
FedorovaAnna
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$8
3 дня
  • Похожие заказы

  • Настроить Adwords

    Здравствуйте! Необходима помощь с настройкой adwords по med. тематике. Пробовал сам, но гугл показывает клики по 40 руб., что вообще не окупится и не подходит, нужна помощь подобрать запросы по 1-2-3 рубля...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить Я.Д

    ГНужно перенастроить грамотно и на совесть ЯД(РСЯ и поиск) и ГЭ (только поиск). Убрать микро-частотные ключи, перенастроить контекстную рекламу в яндексе и РСЯ, исправить или написать объявления 1 ключ=1 объявление), подобрать минус слова и создать стоп лист ...

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить КМС гугл

    Добрый день. Нужно в моем кабинете настроить рекламную кампанию в гугл в КМС. 800 ключей (уже собраны) Кто может сделать за 1 день? И на будущее - кто может настраивать рекламу в КМС на другие страны?

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить контекстную рекламу в гугл, обойдя модерацию. Серая ниша.

    Настроить контекстную рекламу в гугл и поддерживать объявления в рабочем состоянии. Если их будут банить - запускать новую рекламную компанию. http://india-sofosbuvir.com/ Оплата 500 руб за каждые сутки, пока объявление показывается + рекламный бюджет Т.е. если объявление показывается каждый ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выгрузка рекламной компании.

    Здравствуйте. Меня зовут Владимир мне необходимо сделать разовую выгрузку рекламной компании в формате ХL , нужно загрузить в аккаунт гугл эдвордс через гугл эдитор. Спасибо.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист Яндекс Директ, Google Adwords, Google Analytics

    Всем привет! Нужен на постоянную работу (5 дней в неделю по 8 часов) специалист. Есть много сайтов, которые нужно вести. Основные обязанности: [list][*]Настройка и ведение рекламы [*]Веб аналитика [/list]Требования: [list][*]Яндекс Директ [*]Гугл Адвордс [*]Гугл Аналитикс [*]Яндекс метрика [/list]Не на проект. Только на полную занятость. ...

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужно искать аудиторию для определенной тематики(сайт) - http://testimwork8.maxseemtemplate.s-host.net/ посредством различных способов рекламы, чтобы люди регистрировались и делали покупки продукции компании.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка и ведение Яндекс.Директа лендинга СТО.

    Интересует цена настройки и ведения Яндекс.Директа для сайта-лендинга СТО. Сайт нацелен на регион. Плюсом будет, если сразу скажите, сколько нужно будет на рекламу и на какие результаты нацелены. Нужен максимальный показатель CTR. Без ...

    Контекстная реклама22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад