Продвижение сайта

Контекстная рекламаЗавершен17 заявок235 просмотров
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Нужно искать аудиторию для определенной тематики(сайт) - http://testimwork8.maxseemtemplate.s-host.net/ посредством различных способов рекламы, чтобы люди регистрировались и делали покупки продукции компании.

6 лет назад
Greynvald
Егор 
25 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
koshka9832
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$25
5 дней
Всё хорошо сделала, рекомендую
Отличный заказчик! Работа оплачена в срок , как было договорено. Рекомендую!