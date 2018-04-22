Настройка и ведение Яндекс.Директа лендинга СТО.

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Интересует цена настройки и ведения Яндекс.Директа для сайта-лендинга СТО.

Сайт нацелен на регион.

Плюсом будет, если сразу скажите, сколько нужно будет на рекламу и на какие результаты нацелены.

Нужен максимальный показатель CTR.

Без портфолио не обращаться.

6 лет назад
sopyannik_anton
Антон 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад