Продвижение

Нужно привлечь клиентов. Основной продукт - онлайн курс. Курс на данный момент один из самых эффективных на Российском рынке. Сайт - фитфм.рф. Курс по питанию для людей, которые хотят повысить уровень здоровья, убрать лишний вес или повысить собственную эффективность за счёт повышения энергии и иммунитета. Занимаемся именно обучением, в ходе которого человек достигает своей цели и получает все необходимые знания для поддержания результата, или дальнейшего прогресса. До этого работали за счёт сарафанного радио, в рекламу не углублялись. Жду ваших предложений.

Приоритет в работе на результат, 1 клиент - 500р.